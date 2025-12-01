Les bulles de la petite enfance Maison de la Petite Enfance Montval-sur-Loir
Maison de la Petite Enfance 6 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Venez profiter d’un moment avec vos enfants ! Spectacle souffle de la Cie K , espace de motricité XXL, salle sensorielle , jeux d’éveil .
Maison de la Petite Enfance 6 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 cslb2@wanadoo.fr
English :
Early childhood bubbles
