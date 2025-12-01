Les bulles de la petite enfance Maison de la Petite Enfance Montval-sur-Loir

Les bulles de la petite enfance

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Les bulles de la petite enfance

Venez profiter d’un moment avec vos enfants ! Spectacle souffle de la Cie K , espace de motricité XXL, salle sensorielle , jeux d’éveil .

Maison de la Petite Enfance 6 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 cslb2@wanadoo.fr

English :

Early childhood bubbles

