Les Bulles de Noël

Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-12-30

2025-11-21

Vivez la magie de Noël autrement avec Les Bulles de Noël, le concept féerique au parc de la gare de Haguenau. Savourez une raclette authentique dans nos petites bulles chaleureuses, ou découvrez notre nouvel espace Igloo , un dôme géant de 150m2, transformé en bar à cocktails et lieu de fête avec DJ sets et décor lumineux.

Les bulles de Noel 7/7 IGLOO du mercredi au dimanche 17h-00h .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 27 20 50 info@lesbullesdenoel.fr

English :

Experience the magic of Christmas in a whole new way with Les Bulles de Noël, the fairytale concept in Haguenau station park. Enjoy an authentic raclette in our cosy little bubbles, or discover our new Igloo space, a giant 150m2 dome transformed into a cocktail bar and party venue with DJ sets and luminous decor.

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber einmal anders mit Les Bulles de Noël, dem märchenhaften Konzept im Park des Bahnhofs von Haguenau. Genießen Sie ein authentisches Raclette in unseren kleinen, gemütlichen Blasen oder entdecken Sie unseren neuen Bereich Igloo , eine 150 m2 große Riesenkuppel, die in eine Cocktailbar und einen Ort zum Feiern mit DJ-Sets und Lichterdekoration verwandelt wurde.

Italiano :

Vivete la magia del Natale in modo diverso con Les Bulles de Noël, il concept fiabesco nel parco della stazione di Haguenau. Gustate un’autentica raclette nelle nostre piccole e accoglienti bollicine, oppure scoprite la nuova area Igloo , una cupola gigante di 150 m2 trasformata in cocktail bar e luogo di festa con DJ set e decorazioni illuminate.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad de una forma diferente con Les Bulles de Noël, el concepto de cuento de hadas del parque de la estación de Haguenau. Disfrute de una auténtica raclette en nuestras acogedoras burbujitas o descubra nuestro nuevo espacio Iglú , una cúpula gigante de 150 m2, transformada en bar de cócteles y lugar de fiesta con DJ sets y decoración iluminada.

