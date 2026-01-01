Les Bulles d’histoires du CLAP Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

Les Bulles d’histoires du CLAP

Rue Nationale CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 10:30:00

fin : 2026-01-28 11:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Une bulle pour partir à la rencontre de l’univers de la célèbre sorcière Cornebidouille. Attention rires garantis ! .

Rue Nationale CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Bulles d’histoires du CLAP

L’événement Les Bulles d’histoires du CLAP Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2025-12-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)