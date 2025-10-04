Les Bulles en balade salon de la BD et de l’illustration jeunesse Luisant

Les Bulles en balade salon de la BD et de l’illustration jeunesse Luisant samedi 4 octobre 2025.

Les Bulles en balade salon de la BD et de l’illustration jeunesse

108 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

Les Bulles en balade reviennent pour leur 17ᵉ édition, placée cette année sous le signe des quatre éléments l’eau, l’air, le feu et la terre.

Durant tout le week-end, venez rencontrer de nombreux auteurs présents. Entre dédicaces, temps d’échanges et ateliers créatifs, vous pourrez découvrir les secrets de création de leurs personnages, planches et histoires. Tout au long du salon, l’ambiance sera rythmée par des joutes graphiques où les dessinateurs se défieront en direct, un atelier numérique pour donner vie à vos propres héros, une librairie et un bouquiniste pour repartir avec vos coups de cœur ! Ateliers accessibles gratuitement sur réservation auprès de la médiathèque de Luisant. .

108 Avenue Maurice Maunoury Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 12 20 mediatheque@ville-luisant.fr

English :

« Les Bulles en balade » returns for its 17th edition, this year under the banner of the four elements: water, air, fire and earth.

German :

« Les Bulles en balade » findet zum 17. Mal statt und steht dieses Jahr unter dem Zeichen der vier Elemente: Wasser, Luft, Feuer und Erde.

Italiano :

« Les Bulles en balade » torna per la sua 17ª edizione, quest’anno all’insegna dei quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra.

Espanol :

« Les Bulles en balade » vuelve en su 17ª edición, este año bajo el signo de los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra.

L’événement Les Bulles en balade salon de la BD et de l’illustration jeunesse Luisant a été mis à jour le 2025-08-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES