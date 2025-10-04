Les Bulles Roses 5ème édition Quai de la Charente Angoulême

Les Bulles Roses 5ème édition Quai de la Charente Angoulême samedi 4 octobre 2025.

Les Bulles Roses 5ème édition

Quai de la Charente Esplanade de Magelis Angoulême Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Une année de plus, la ville d’Angoulême se mobilise afin de mettre en lumière celles et ceux qui combattent le cancer du sein mais aussi d’informer et de sensibiliser le public au dépistage.

Quai de la Charente Esplanade de Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00 amilevent16@gmail.com

English :

Once again, the town of Angoulême is mobilizing to shine the spotlight on those who are fighting breast cancer, and to inform and raise public awareness of breast screening.

German :

Auch in diesem Jahr mobilisiert sich die Stadt Angoulême, um diejenigen, die gegen Brustkrebs kämpfen, ins Rampenlicht zu stellen und die Öffentlichkeit über die Früherkennung von Brustkrebs zu informieren und zu sensibilisieren.

Italiano :

Ancora una volta, la città di Angoulême si attiva per accendere i riflettori su coloro che lottano contro il cancro al seno, ma anche per informare e sensibilizzare il pubblico sullo screening mammografico.

Espanol :

Una vez más, la ciudad de Angulema se moviliza para llamar la atención sobre las personas que luchan contra el cáncer de mama, así como para informar y sensibilizar a la población sobre el cribado mamario.

