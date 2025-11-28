LES BUSHMILLS PAPA’S GRASLIN DE FOLIE Nantes

LES BUSHMILLS PAPA’S GRASLIN DE FOLIE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Quatre vieux copains qui trimballent un répertoire de standards anglosaxons et français essentiellement centré sur l’amour, le sexe, l’alcool et la vie au grand air.Des musiques qui chavirent le cœur tout autant que les paroles parfois étrangement revisitées. Chant et guitare : Al Jamet (parce que Alain Jamet)Guitare et chant : Steph (parce que Stéphane Le Troidec)Batterie : JJ (Parce J-Jacques Richepin)Basse et chant : Chacha (parce que c’est comme cha)Facebook

GRASLIN DE FOLIE Nantes 44000