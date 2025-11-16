Les Butterflys Vierzon
Les Butterflys Vierzon dimanche 16 novembre 2025.
Les Butterflys
141 Avenue Edouard Vaillant Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Compos et reprises sweet pop
141 Avenue Edouard Vaillant Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 29 03 95
English :
Compositions and sweet pop covers
German :
Composings und Coverversionen sweet pop
Italiano :
Composizioni e cover pop dolci
Espanol :
Composiciones y versiones de pop dulce
L’événement Les Butterflys Vierzon a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de VIERZON