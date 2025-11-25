Les C……. de Cezanne Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les C……. de Cezanne

Du 04/04 au 31/10/2026 le samedi de 10h à 12h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Sur les pas de Cezanne qui qualifiait lui-même sa première période (1862/1870) de couillarde . Cezanne et Aix. Cezanne et Zola. Cezanne et les femmes. Cezanne et Renoir. Les vrais amis de Cezanne. Ambroise Vollard le marchand révélateur du maître aixois.

Cette visite, conduite par Jean-Pierre Cassely, va vous permettre de mieux connaître Cezanne, l’homme, ses exigences, ses peurs, ses excès et de dénoncer quelques idées reçues. Cela en nous déplaçant à pied dans le cœur historique d’Aix au long d’un circuit original et un discours inédit. Des témoins jamais entendus, des anecdotes croustillantes et une approche méconnue de la vie sentimentale du peintre apeuré et méfiant envers les femmes comme le montre sa première période qualifiée de baroque par les critiques mais de couillarde par le peintre lui-même.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French walking guided tour.

In the footsteps of Cezanne who himself described his first period (1862 1870) as couillarde . Cezanne and Aix. Cezanne and Zola. Cezanne and women. Cezanne and Renoir. Cezanne’s true friends. Ambroise Vollard the merchant revealing the Aix master

L’événement Les C……. de Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence