Les Cabarets du Coeur Saint-Maixent-l’École

Les Cabarets du Coeur Saint-Maixent-l’École vendredi 12 décembre 2025.

Les Cabarets du Coeur

Salle du Hall Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

L’Association Musique, Art & Culture de Saint-Maixent-l’École vous propose Les cabarets du coeur

Les 12 et 13 décembre 2025

A 20h30

Au Hall Denfert Saint-Maixent-l’École

Soirées au profit des restaurants du coeur

RESERVATIONS AU 06 03 54 93 60

Placement libre

Entrée 10 € adultes 5 € pour les moins de 12 ans .

Salle du Hall Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 93 60

English : Les Cabarets du Coeur

German : Les Cabarets du Coeur

Italiano :

Espanol : Les Cabarets du Coeur

L’événement Les Cabarets du Coeur Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Haut Val De Sèvre