Les Cabarets du Coeur Saint-Maixent-l’École

Salle du Hall Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12 2025-12-13
L’Association Musique, Art & Culture de Saint-Maixent-l’École vous propose Les cabarets du coeur
Les 12 et 13 décembre 2025
A 20h30
Au Hall Denfert Saint-Maixent-l’École
Soirées au profit des restaurants du coeur
RESERVATIONS AU 06 03 54 93 60
Placement libre
Entrée 10 € adultes 5 € pour les moins de 12 ans .
Salle du Hall Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 93 60
