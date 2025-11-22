Les cabarets Seventh Sky de l’Espace Bellevue SEMEAC Séméac

Les cabarets Seventh Sky de l’Espace Bellevue

SEMEAC 48 rue du 8 mai Séméac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

2025-11-22

Bienvenue au pied de la chaîne des Pyrénées dans cet hôtel atypique avec son petit parc faune et flore, son restaurant traditionnel, son bar à vin, ses salons aux belles tenues architecturales, ses chambres éco conçues pour votre bien-être…

Un hôtel écolo durable économique et traditionnel dans un esprit familial où la convivialité est la règle !

> AU PROGRAMME Repas-spectacle Glossy Cabaret

Le cabaret Seventh Sky a été créé en 2019. Il propose des spectacles hauts en couleur, en chant et en danse une succession de tableaux avec près de 80 costumes différents.

Une équipe soudée de 8 artistes sur scène, chanteurs, danseurs vous entraîneront dans un univers feutré de strass, de plumes et de paillettes.

Redécouvrez la féerie des plus grands cabarets parisiens.

Les plus grands artistes de la chanson française sont au rendez-vous pour un show détonnant, sans oublier le célèbre French Cancan !

English :

Welcome to this atypical hotel at the foot of the Pyrenees, with its small wildlife park, traditional restaurant, wine bar, architecturally elegant lounges and eco-designed rooms for your well-being…

An eco-sustainable, economical and traditional hotel in a family atmosphere where conviviality is the rule!

> ON THE PROGRAM: Dinner and show Glossy Cabaret

The Seventh Sky cabaret was created in 2019. It offers colorful shows, singing and dancing: a succession of tableaux with nearly 80 different costumes.

A close-knit team of 8 stage artists, singers and dancers will take you into a felted universe of rhinestones, feathers and sequins.

Rediscover the enchantment of the greatest Parisian cabarets.

The greatest artists of French chanson are on hand for an explosive show, not forgetting the famous French Cancan!

German :

Willkommen am Fuße der Pyrenäen in diesem atypischen Hotel mit seinem kleinen Park mit Fauna und Flora, seinem traditionellen Restaurant, seiner Weinstube, seinen architektonisch schön gestalteten Salons, seinen ökologisch gestalteten Zimmern für Ihr Wohlbefinden…

Ein nachhaltiges, ökonomisches und traditionelles Öko-Hotel in einem familiären Geist, in dem Geselligkeit die Regel ist!

> AUF DEM PROGRAMM: Mahlzeit und Show Glossy Cabaret

Das Kabarett Seventh Sky wurde 2019 gegründet. Es bietet farbenfrohe Aufführungen mit Gesang und Tanz: eine Abfolge von Bildern mit fast 80 verschiedenen Kostümen.

Ein eingespieltes Team aus 8 Künstlern auf der Bühne, Sängern und Tänzern wird Sie in ein verfilztes Universum aus Strass, Federn und Pailletten entführen.

Entdecken Sie den Zauber der größten Pariser Kabaretts neu.

Die größten Künstler des französischen Chansons sorgen für eine explosive Show, bei der auch der berühmte French Cancan nicht zu kurz kommt!

Italiano :

Benvenuti in questo hotel atipico ai piedi dei Pirenei, con il suo piccolo parco faunistico, il ristorante tradizionale, l’enoteca, i saloni architettonici e le camere ecologiche per il vostro benessere…

Un hotel ecosostenibile, economico e tradizionale in un’atmosfera familiare dove la convivialità è la regola!

> IN PROGRAMMA: Cena e spettacolo Glossy Cabaret

Il cabaret del Settimo Cielo è stato creato nel 2019. Offre spettacoli colorati, canti e balli: un susseguirsi di tableaux con quasi 80 costumi diversi.

Un affiatato team di 8 artisti sul palco, cantanti e ballerini vi porterà in un mondo ovattato di strass, piume e paillettes.

Riscoprite l’incanto dei più grandi cabaret parigini.

I più grandi artisti della chanson francese saranno a disposizione per uno spettacolo esplosivo, senza dimenticare il famoso Cancan francese!

Espanol :

Bienvenido a este hotel atípico a los pies de los Pirineos, con su pequeño parque natural, su restaurante tradicional, su bar de vinos, sus salones de gran belleza arquitectónica y sus habitaciones ecodiseñadas para su bienestar…

Un hotel ecosostenible, económico y tradicional en un ambiente familiar donde la convivencia es la norma

> EN EL PROGRAMA: Cena y espectáculo Glossy Cabaret

El cabaret Séptimo Cielo fue creado en 2019. Ofrece espectáculos llenos de color, canto y baile: una sucesión de cuadros con cerca de 80 trajes diferentes.

Un equipo muy unido de 8 artistas en escena, cantantes y bailarines le transportará a un mundo amortiguado de pedrería, plumas y lentejuelas.

Redescubra el encanto de los grandes cabarets parisinos.

Los más grandes artistas de la chanson francesa ofrecerán un espectáculo explosivo, ¡sin olvidar el famoso French Cancan!

