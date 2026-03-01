Les CABAZOU! présentent Pour qui votait-on Place Jean Jaurès Saint-Rémy

Les CABAZOU! présentent Pour qui votait-on

Place Jean Jaurès Espace Georges BRASSENS Saint-Rémy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-03-28 20:30:00

Le prochain spectacle des CABAZOU! aura lieu le 28 mars 2026 à l’espace Georges BRASSENS à 20h30 (ouverture des portes 20h, entrée libre au chapeau )

Une nouvelle fois, la joyeuse troupe a choisi de coller à l’actualité en proposant Pour qui votait-on un spectacle de chansons théâtralisées et de sketchs comiques.

Laissez-vous emporter par les plus grands succès populaires et bercer par la mélodie des souvenirs. .

Place Jean Jaurès Espace Georges BRASSENS Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 35 11 39 lescabazou@gmail.com

