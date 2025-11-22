Les cabotines Salle Paul Fort Nantes

Les cabotines Salle Paul Fort Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:30 – 22:00

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : samedisnantais.fr/billetterie Tout public

Pièce de Bruno Druart et Patrick Angolin Quelle époque ! Nous sommes au début du XIXe siècle, Napoléon vient d’être nommé empereur des français. La Comédie Française est en ébullition ! Dans les loges, deux célèbres comédiennes qui se haïssent, provoquent scandales sur scandales. Elles se partagent les mêmes rôles et ce n’est plus tenable ! Injures et coups bas pleuvent… Les courtisans se succèdent, Talleyrand, ministre des Affaires étrangères intrigue, François-Joseph Talma, comédien préféré de Napoléon, excelle, jusqu’au jour où une jeune sociétaire se voit confier leurs emplois. Il leur faut tous réagir ! Nos protagonistes décident alors de s’associer pour empoisonner la vie de la nouvelle venue… Avec Valérie Bègue, Steevy Boulay, Élisa Servier, Christian Charmetant, Daniel-Jean Colloredo, Catherine VrankenMise en scène : Olivier Macé

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

06 83 61 24 88 https://www.samedisnantais.fr/