Les cabotins d'Autoreille Cent millions qui tombent Autrey-lès-Gray samedi 28 mars 2026.
Salle des fêtes Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 8 EUR
20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’association Bien Vivre à Autoreille présente Cent millions qui tombent de Georges FEYDEAU et mise en scène d’Annie SCHWEITZER .
+33 6 52 87 95 78
