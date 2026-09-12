AGENDA · Grenoble
Les Cachottiers, une comédie de Luc CHAUMAR La Comédie de Grenoble Grenoble
mercredi 23 septembre 2026 · La Comédie de Grenoble · Grenoble
Informations pratiques
Les Cachottiers, une comédie de Luc CHAUMAR La Comédie de Grenoble Grenoble Mercredi 23 septembre, 20h00
Entre mensonges, quiproquos et révélations inattendues, tout part en vrille. Une comédie décoiffante où chaque cachottier peut toujours en cacher un autre !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T21:30:00.000+02:00
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La Comédie de Grenoble 1 rue Pierre Dupont 38000 GRENOBLE Grenoble
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