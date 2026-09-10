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Les caddies de la colère, une grève exemplaire dans la grande distribution Archives de Rennes Rennes

jeudi 11 mars 2027 · Archives de Rennes · Rennes

Les caddies de la colère, une grève exemplaire dans la grande distribution Archives de Rennes Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 11 mars 2027
Fin
jeudi 11 mars 2027
Lieu
Archives de Rennes
Adresse
18, avenue Jules-Ferry Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Les caddies de la colère, une grève exemplaire dans la grande distribution Archives de Rennes Rennes Jeudi 11 mars 2027, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription.

Hugo Melchior, chercheur en histoire contemporaine, est l’auteur d’un ouvrage sur la grève des salarié.e.s de Mammouth en 1975. Cette grève a principalement mobilisé les femmes et a fait l’objet de…

Hugo Melchior, chercheur en histoire contemporaine, est l’auteur d’un ouvrage sur la grève des salarié.e.s de Mammouth en 1975. Cette grève a principalement mobilisé les femmes et a fait l’objet de nombreuses photographies privées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-11T18:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-11T19:30:00.000+01:00

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http://www.archives.rennes.fr  https://urls.fr/pweeFG

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
archives@ville-rennes.fr 0223621260

Olivier Fiot, 2021


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