Informations pratiques

Les caddies de la colère, une grève exemplaire dans la grande distribution Archives de Rennes Rennes Jeudi 11 mars 2027, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription.

Hugo Melchior, chercheur en histoire contemporaine, est l’auteur d’un ouvrage sur la grève des salarié.e.s de Mammouth en 1975. Cette grève a principalement mobilisé les femmes et a fait l’objet de…

Hugo Melchior, chercheur en histoire contemporaine, est l’auteur d’un ouvrage sur la grève des salarié.e.s de Mammouth en 1975. Cette grève a principalement mobilisé les femmes et a fait l’objet de nombreuses photographies privées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-11T18:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-11T19:30:00.000+01:00

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http://www.archives.rennes.fr https://urls.fr/pweeFG

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

archives@ville-rennes.fr 0223621260

Olivier Fiot, 2021



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