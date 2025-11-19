LES CADEAUX DU COEUR – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LES CADEAUX DU COEUR Début : 2025-12-14 à 11:00. Tarif : – euros.

Dans un univers où la magie de Noël semble s’évanouir, Maman Noël se retrouve dans une profonde mélancolie.Perdue dans ses pensées, elle a perdu toute envie et motivation, voyant le monde autour d’elle changer pour le pire. En pyjama, elle se laisse aller, abandonnant les décorations, les cadeaux et même la préparation des délicieux biscuits qui font la renommée de son antre.Mais un groupe d’enfants, déterminé à raviver cette magie, s’engage dans une aventure pleine d’amour et de solidarité.À travers des défis touchants comme chanter un chant de Noël, faire des bonnes actions et partager ensemble, ils démontrent que l’espoir et la bonté résident toujours dans les cœurs.Auteur : Sabrina TaghzouitArtistes : Sabrina Taghzouit, Quentin Esbelin

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42