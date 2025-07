Les Cadets Roussel du rire. Quai de la République Auxerre

Quai de la République La scène des quais. Auxerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-23

3 jours , 3 humoristes cadets en miroir à la célèbre chanson de Cadet Roussel Citoyen Auxerrois, Guillaume, Joseph Rousselle dit Cadet Roussel est connu de tout à chacun pur la chanson que lui dédia Gaspard de Chenu . Pendant plusieurs années ce fût un personnage incontournable de la ville d’Auxerre où il décède en 1743 à ‘âge de 54 ans . Considéré comme burlesque, fantaisiste et excentrique, on ne peut que le rapprocher de la Scène actuelle peuplée de personnages de même calibre qui , surtout chez les jeunes, en font leur métier! Ce sont eux les protagonistes des Cadets Roussel du Rire. Eux débutants, qui privilégient les créations apportant soufe inédits au genre comique encombré si souvent par le trop envahissant stand up Comme suggéré par la célèbre chanson ( 3 maisons , 3 habits .. ) durant trois jours loin du répétitif et des poncifs rencontrés si fréquemment dans l’humour contemporain, place désormais à l’imagination souveraine, à l’originalité, à l’esprit débridé .. Place au Festival de l’inattendu! .

Quai de la République La scène des quais. Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31

