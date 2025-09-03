Les Cafés Citoyens « Travailleuses sociales » Troyes
Les Cafés Citoyens « Travailleuses sociales » Troyes mercredi 3 septembre 2025.
Les Cafés Citoyens « Travailleuses sociales »
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-03 18:30:00
fin : 2025-09-03 20:00:00
2025-09-03
> Qu’est-ce qu’un chantier d’insertion ?
> Qui sont ces personnes en transition professionnelle ?
> Comment les accompagne-t-on… par un travail en restauration ?
> Que signifie une restauration solidaire ?
Venez échanger avec Jill TEBOUL, travailleuse sociale en structure d’insertion.
Un moment convivial, participatif et accessible à toutes et tous, où vos questions sont les bienvenues ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
