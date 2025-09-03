Les Cafés Citoyens « Travailleuses sociales » Troyes

Les Cafés Citoyens « Travailleuses sociales » Troyes mercredi 3 septembre 2025.

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-09-03 18:30:00

fin : 2025-09-03 20:00:00

2025-09-03

> Qu’est-ce qu’un chantier d’insertion ?

> Qui sont ces personnes en transition professionnelle ?

> Comment les accompagne-t-on… par un travail en restauration ?

> Que signifie une restauration solidaire ?

Venez échanger avec Jill TEBOUL, travailleuse sociale en structure d’insertion.



Un moment convivial, participatif et accessible à toutes et tous, où vos questions sont les bienvenues ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

