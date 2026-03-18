Les cafés créatifs Atelier d’Elcy Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers

Les cafés créatifs Atelier d’Elcy

Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-16

Venez passer du temps à l’Atelier d’ Elcy autour d’une boisson ou d’une collation, tout en faisant une activité créative en bois.

L’ Atelier d’ Elcy vous propose des cafés créatifs, avec trois créneaux par date, de 10 h à 12 h, de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h. .

Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 14 07 contact@atelierelcy.com

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English : Les cafés créatifs Atelier d’Elcy

L’événement Les cafés créatifs Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Bocage Bressuirais