LES CAFÉS D’ANDRÉE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre samedi 11 octobre 2025.
LES CAFÉS D’ANDRÉE
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
2025-10-11 2025-11-29
Envie de découvrir des coups de cœur ou des nouveautés ?
Ca tombe bien, nous vous proposons chaque mois de partager un moment ensemble pour discuter autour d’un café et se transmettre nos pépites pour faire le plein d’idées lectures ! .
English :
Would you like to discover some of our favourites or new products?
German :
Lust auf Favoriten oder Neuheiten?
Italiano :
Volete scoprire alcuni dei nostri prodotti preferiti o nuovi?
Espanol :
¿Quiere descubrir algunos de nuestros productos favoritos o novedades?
