LES CAFÉS D’ANDRÉE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

LES CAFÉS D’ANDRÉE

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

Envie de découvrir des coups de cœur ou des nouveautés ?

Ca tombe bien, nous vous proposons chaque mois de partager un moment ensemble pour discuter autour d’un café et se transmettre nos pépites pour faire le plein d’idées lectures ! .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Would you like to discover some of our favourites or new products?

German :

Lust auf Favoriten oder Neuheiten?

Italiano :

Volete scoprire alcuni dei nostri prodotti preferiti o nuovi?

Espanol :

¿Quiere descubrir algunos de nuestros productos favoritos o novedades?

