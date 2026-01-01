LES CAFÉS D’ANDRÉE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-01-17 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
2026-01-17 2026-03-07 2026-06-13
Envie de découvrir des coups de cœur ou des nouveautés ?
Ca tombe bien, nous vous proposons régulièrement de partager un moment ensemble pour discuter autour d’un café et se transmettre nos pépites pour faire le plein d’idées lectures ! .
English :
Would you like to discover some of our favourites or new products?
