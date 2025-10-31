Les Cafés de la mobilité « Se déplacer grâce aux nouvelles technologies » TARBES Tarbes

Les Cafés de la mobilité « Se déplacer grâce aux nouvelles technologies » TARBES Tarbes vendredi 31 octobre 2025.

Les Cafés de la mobilité « Se déplacer grâce aux nouvelles technologies »

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes Hautes-Pyrénées

Les Cafés de la Mobilité, ce sont des ateliers gratuits et tout public (adultes) animés par l’Association Wimoov.

Ces ateliers à la carte ont lieu une fois par mois et portent sur une thématique de mobilité différente à chaque fois. Conçus pour informer et accompagner les bénéficiaires à développer leurs compétences mobilité, l’objectif est d’améliorer l’autonomie de leurs déplacements et de découvrir des solutions de mobilité adaptées aux besoins de chacun.e.

Au programme des échanges concrets, des outils pratiques et des mises en situation.

L’atelier du jour permettra de

– Maîtriser les nouvelles technologies (GPS, applications)

– Préparer son itinéraire

– Savoir se repérer dans sa ville et dans les transports

– Gagner du temps dans ses trajets

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie stephanie.hamon@wimoov.org

English :

The Cafés de la Mobilité are free workshops for the general public (adults) run by the Wimoov Association.

These à la carte workshops take place once a month and focus on a different mobility theme each time. Designed to inform and support beneficiaries in developing their mobility skills, the aim is to improve the autonomy of their journeys and discover mobility solutions adapted to individual needs.

The program includes concrete exchanges, practical tools and real-life situations.

Today’s workshop will focus on

– Master new technologies (GPS, applications)

– Prepare your itinerary

– Find your way around your city and in public transport

– Save time on your journeys

German :

Die Cafés de la Mobilité sind kostenlose Workshops für alle Altersgruppen (Erwachsene), die von der Association Wimoov geleitet werden.

Diese Workshops finden einmal im Monat statt und behandeln jedes Mal ein anderes Mobilitätsthema. Ziel ist es, die Mobilität zu verbessern und Mobilitätslösungen zu entdecken, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind.

Auf dem Programm stehen ein konkreter Austausch, praktische Hilfsmittel und die Erprobung von Situationen.

Der heutige Workshop bietet die Möglichkeit,

– Die neuen Technologien (GPS, Apps) beherrschen

– Seine Route vorbereiten

– Sich in seiner Stadt und in den Verkehrsmitteln zurechtfinden

– Zeit auf seinen Wegen sparen

Italiano :

I Mobility Café sono laboratori gratuiti per adulti gestiti dall’Associazione Wimoov.

Questi workshop à la carte si svolgono una volta al mese e si concentrano ogni volta su un tema di mobilità diverso. Sono concepiti per informare e aiutare le persone a sviluppare le proprie capacità motorie, con l’obiettivo di aiutarle a viaggiare in modo più indipendente e a scoprire soluzioni di mobilità su misura per le loro esigenze individuali.

Il programma prevede discussioni concrete, strumenti pratici e situazioni reali.

Il workshop di oggi sarà incentrato su

– Padroneggiare le nuove tecnologie (GPS, applicazioni)

– Preparare l’itinerario

– Orientarsi nella propria città e sui mezzi di trasporto pubblici

– Risparmiare tempo durante gli spostamenti

Espanol :

Los Cafés de la Movilidad son talleres gratuitos para adultos organizados por la Asociación Wimoov.

Estos talleres a la carta tienen lugar una vez al mes y se centran en un tema de movilidad diferente cada vez. Diseñados para informar y ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades de movilidad, el objetivo es ayudarles a viajar de forma más independiente y descubrir soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades individuales.

El programa incluye debates concretos, herramientas prácticas y situaciones de la vida real.

El taller de hoy se centrará en

– Dominar las nuevas tecnologías (GPS, aplicaciones)

– Preparar su itinerario

– Oriéntese en su ciudad y en los transportes públicos

– Ahorrar tiempo en sus desplazamientos

