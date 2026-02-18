Les Cafés de la mobilité Utiliser les outils numériques de la mobilité TARBES Tarbes

Les Cafés de la mobilité Utiliser les outils numériques de la mobilité

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 09:30:00

fin : 2026-03-13 11:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Les Cafés de la Mobilité, ce sont des ateliers gratuits et tout public (adultes) animés par l’Association Wimoov.

Ces ateliers à la carte ont lieu une fois par mois et portent sur une thématique de mobilité différente à chaque fois. Conçus pour informer et accompagner les bénéficiaires à développer leurs compétences mobilité, l’objectif est d’améliorer l’autonomie de leurs déplacements et de découvrir des solutions de mobilité adaptées aux besoins de chacun.e.

Au programme des échanges concrets, des outils pratiques et des mises en situation.

Réservation possible non obligatoire

.

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie cecile.larget@wimoov.org

English :

The Cafés de la Mobilité are free workshops for the general public (adults) run by the Wimoov Association.

These à la carte workshops take place once a month and focus on a different mobility theme each time. Designed to inform and support beneficiaries in developing their mobility skills, the aim is to improve the autonomy of their journeys and discover mobility solutions adapted to individual needs.

The program includes concrete exchanges, practical tools and real-life situations.

Reservations not required

