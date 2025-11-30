Les Cafés de la Préhistoire: Les Bouffias de La Chapelle-aux-Saints, 1905-2025 120 ans de découverte et de débats par Cédric Beauval

La Chapelle-aux-Saints Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Lorsque les abbés Bouyssonie recueillent les premiers restes osseux et lithiques au pied du talus devant les bouffias, ils n’imaginent pas que ces recherches à la Chapelle-aux-Saints vont constituer une étape essentielle de cette nouvelle discipline qu’est la Préhistoire. 3 ans après leurs premiers travaux, la découverte d’un squelette néandertalien presque complet dans la bouffia Bonneval bouscule le monde scientifique et marque les contemporains. La cause de cette conservation exceptionnelle est débattue pendant un siècle entre partisans d’une sépulture et ceux de processus naturels

Aujourd’hui, alors que la commune inaugure son deuxième musée, que sait-on des occupations humaines qui se sont installées à la Chapelle aux Saints depuis plus de 55000 ans ? .

La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 25 56 62

