Les cafés de l’Artothèque Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 10:00 – 12:00

Gratuit : oui À partir de 10h – Ormédo Tout public, Adulte

Vous avez l’habitude d’emprunter des livres, des revues, des films ou des CD à la médiathèque. Le samedi 20 septembre, vous pourrez emprunter un tableau ou une photo encadrée. Une artothèque éphémère et réjouissante.Trois cafés de l’Artothèque seront organisés les samedis 6, 13 et 20 septembre de 10h à 12h. L’occasion de rencontrer peintres et photographes des oeuvres exposées.

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60