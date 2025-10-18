Les cafés de l’Auto Lycée Saint-Louis Châteaulin
Les cafés de l’Auto Lycée Saint-Louis Châteaulin samedi 18 octobre 2025.
Les cafés de l’Auto
Lycée Saint-Louis 63 Grand Rue Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Exposition automobiles anciennes, animations, ateliers.
Crêpes et boissons
Baptêmes automobile au profit de « Argol en rose » .
Lycée Saint-Louis 63 Grand Rue Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 7 61 73 11 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les cafés de l’Auto Châteaulin a été mis à jour le 2025-09-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE