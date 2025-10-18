Les cafés de l’Auto Lycée Saint-Louis Châteaulin

Les cafés de l’Auto Lycée Saint-Louis Châteaulin samedi 18 octobre 2025.

Les cafés de l’Auto

Lycée Saint-Louis 63 Grand Rue Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Exposition automobiles anciennes, animations, ateliers.

Crêpes et boissons

Baptêmes automobile au profit de « Argol en rose » .

Lycée Saint-Louis 63 Grand Rue Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 7 61 73 11 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les cafés de l’Auto Châteaulin a été mis à jour le 2025-09-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE