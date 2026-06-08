Niherne

Les Cafés du Rock MoonshineXXX

12 Place de l’Église Niherne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les cafés du rock reviennent en 2026 pour une nouvelle édition ! Nouveauté de cette année toutes les dates auront lieu du 24 juin au 9 juillet dans les 11 communes du territoire ! festival Saint-Lac’ en Folie le 5 septembre, co-organisé par CDC et les assos de Saint-Lac.

Concert de MoonshineXXX Fat blues.

Tous les concerts sont gratuits et commenceront à 20h30, il est possible de se restaurer sur place. .

12 Place de l’Église Niherne 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11

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English :

Les cafés du rock return in 2026 for another edition! New this year: all dates will take place from June 24 to July 9 in the 11 communes of the region! Saint-Lac’ en Folie festival on September 5, co-organized by CDC and Saint-Lac associations.

L’événement Les Cafés du Rock MoonshineXXX Niherne a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY