Villedieu-sur-Indre

Les Cafés du Rock Starlight

67 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les cafés du rock reviennent en 2026 pour une nouvelle édition ! Nouveauté de cette année toutes les dates auront lieu du 24 juin au 9 juillet dans les 11 communes du territoire ! Saint-Lactencin accueillera le festival Saint-Lac’ en Folie le 5 septembre.

Concert de Starlight Pop rock.

Tous les concerts sont gratuits et commenceront à 20h30, il est possible de se restaurer sur place. .

67 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11

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English :

Les cafés du rock return in 2026 for a new edition! New this year: all dates will take place from June 24 to July 9 in the 11 communes of the territory! Saint-Lactencin will host the Saint-Lac’ en Folie festival on September 5.

L’événement Les Cafés du Rock Starlight Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-10 par BERRY