Les Cafés Filo Polisot dimanche 5 octobre 2025.
L’Aiguillage Polisot Aube
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-12-21
2025-10-05 2025-11-23 2025-12-21
L’association Fil aux Œufs vous invite à participer à une expérimentation tout à fait incroyable…
– Ah oui ? Laquelle ?
– Une discussion
– Oui, et alors? qu’est-ce que ça a de tellement extraordinaire de parler ?
– Ça dépend pourquoi, comment et de quoi on parle, non ?
– Et ensuite ?
– Bon, je vais lâcher le mot effrayant, il s’agirait de faire un peu de philosophie.
– Ce sera sans moi, je n’y connais rien.
– Justement, venez comme vous êtes, c’est comme ça que nous pourrons atteindre notre objectif s’adonner à l’exercice d’une filo pratique et sauvage.
– Pratique ?
– Pour que ça nous serve à quelque chose, immédiatement, dans notre vie, comme n’importe quel autre outil, et je pense que celui-ci tient plus du couteau-suisse de que l’ordinateur.
– Sauvage ?
– Aucun grand auteur ne ramènera sa fraise, sauf si on le convoque, et aucun concept ne réquisitionnera le débat. Nous nous efforcerons juste d’être attentifs à notre liberté de parole.
– Ah bon…
– Si ça se passe bien, c’est à dire de façon imprévisible, souple, nourrissante et joyeuse, on recommencera une autre fois, avec un autre thème.
– Et c’est quoi le thème, pour l’inauguration ?
– C’est un secret, pour que chacun.e vienne tout frais et innocent.e et se laisse porter par le cours des choses. Vous avez d’autres questions ?
– Des tas…
*****
Un dimanche par mois à 14h30 (et jusqu’à quand on veut)
Discussion ouverte à tous à partir de 8 ans
Participation libre .
L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr
