Les Cafés Filo Polisot

Les Cafés Filo Polisot dimanche 5 octobre 2025.

Les Cafés Filo

L’Aiguillage Polisot Aube

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-10-05 2025-11-23 2025-12-21

L’association Fil aux Œufs vous invite à participer à une expérimentation tout à fait incroyable…

– Ah oui ? Laquelle ?

– Une discussion

– Oui, et alors? qu’est-ce que ça a de tellement extraordinaire de parler ?

– Ça dépend pourquoi, comment et de quoi on parle, non ?

– Et ensuite ?

– Bon, je vais lâcher le mot effrayant, il s’agirait de faire un peu de philosophie.

– Ce sera sans moi, je n’y connais rien.

– Justement, venez comme vous êtes, c’est comme ça que nous pourrons atteindre notre objectif s’adonner à l’exercice d’une filo pratique et sauvage.

– Pratique ?

– Pour que ça nous serve à quelque chose, immédiatement, dans notre vie, comme n’importe quel autre outil, et je pense que celui-ci tient plus du couteau-suisse de que l’ordinateur.

– Sauvage ?

– Aucun grand auteur ne ramènera sa fraise, sauf si on le convoque, et aucun concept ne réquisitionnera le débat. Nous nous efforcerons juste d’être attentifs à notre liberté de parole.

– Ah bon…

– Si ça se passe bien, c’est à dire de façon imprévisible, souple, nourrissante et joyeuse, on recommencera une autre fois, avec un autre thème.

– Et c’est quoi le thème, pour l’inauguration ?

– C’est un secret, pour que chacun.e vienne tout frais et innocent.e et se laisse porter par le cours des choses. Vous avez d’autres questions ?

– Des tas…

*****

Un dimanche par mois à 14h30 (et jusqu’à quand on veut)

Discussion ouverte à tous à partir de 8 ans

Participation libre .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

