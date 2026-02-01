Les Cafés historiques Léon Gambetta Défendre la patrie, fonder la République Châteauroux
131 Rue Grande Châteauroux Indre
Début : Mercredi 2026-02-18
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Café historique consacré à Léon Gambetta, figure majeure mais aujourd’hui trop souvent oubliée de la Troisième République.
À travers l’éclairage des travaux historiques récents, cette rencontre proposera une réflexion sur l’héritage politique de Gambetta et sur ce qu’il peut encore nous apprendre à l’heure où la défiance envers la politique interroge le modèle républicain.
Avec Walter Badier, maître de conférences en histoire politique contemporaine à l’Université d’Orléans, secrétaire général du Comité d’Histoire politique et parlementaire .
131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86 contact@albertcoffeeshop.fr
