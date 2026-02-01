Les Cafés historiques Léon Gambetta Défendre la patrie, fonder la République Châteauroux

Les Cafés historiques Léon Gambetta Défendre la patrie, fonder la République

131 Rue Grande Châteauroux

Mercredi 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Nous avons le plaisir de vous inviter à un Café historique consacré à Léon Gambetta, figure majeure mais aujourd’hui trop souvent oubliée de la Troisième République.

À travers l’éclairage des travaux historiques récents, cette rencontre proposera une réflexion sur l’héritage politique de Gambetta et sur ce qu’il peut encore nous apprendre à l’heure où la défiance envers la politique interroge le modèle républicain.

Avec Walter Badier, maître de conférences en histoire politique contemporaine à l’Université d’Orléans, secrétaire général du Comité d’Histoire politique et parlementaire .

Albert Coffee Shop, 131 Rue Grande Châteauroux 36000

