Les Cafés IA de mars 2026 à l’Université de Rennes Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes

Réfléchir collectivement à notre relation au numérique et à l’IA et à leurs impacts sur la société et sur notre quotidien.

### Un café IA, c’est quoi ?

Un Café IA c’est très simple : où qu’il soit organisé, c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage. Un Café IA est informel, frugal, gratuit et pour tout le monde. (source : [cafeia.org](https://cafeia.org/))

### Les cafés IA à l’Université de Rennes

4 nouvelles dates sont proposées en mars 2026 pour l’ensemble des personnels de l’Université de Rennes.

**Dates :**

* lundi 2 mars de 17h30 à 18h30

* jeudi 5 mars de 17h30 à 18h30

* lundi 16 mars de 13h30 à 14h30

* mercredi 18 mars de 13h00 à 14h00

**Durée :** 1h

**Modalités :** Temps d’échanges animés à distance (en ligne) ou en présentiel

**Animation :** Olivier Wong-Hee-Kam et Pierre Beust, Université de Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T18:30:00.000+01:00

https://evento.renater.fr/survey/cafes-ia-mars-2026-o1xx7min

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



