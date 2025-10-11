Les cafés littéraires à la médiathèque Club de lecture ado La petite scène Montélimar
La petite scène 3 rue du mai Montélimar Drôme
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
À l’occasion des cafés littéraires le club ado ira à la rencontre de Claire Duvivier pour son roman « Entrer dans le monde ». La médiation sera assurée par le comité ados des cafés littéraires.
La petite scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
During the cafés littéraires, the teen club will meet Claire Duvivier for her novel « Entrer dans le monde ». Mediation will be provided by the cafés littéraires teen committee.
German :
Anlässlich der Literaturcafés wird der Teenagerclub Claire Duvivier für ihren Roman « Entrer dans le monde » (In die Welt eintreten) treffen. Die Vermittlung wird vom Teenagerkomitee der Literaturcafés übernommen.
Italiano :
Nell’ambito dei cafés littéraires, il club degli adolescenti incontrerà Claire Duvivier per il suo romanzo « Entrer dans le monde ». La mediazione sarà fornita dal comitato adolescenti dei cafés littéraires.
Espanol :
En el marco de los cafés literarios, el club de adolescentes se reunirá con Claire Duvivier por su novela « Entrer dans le monde ». La mediación correrá a cargo del comité de adolescentes de los cafés literarios.
L’événement Les cafés littéraires à la médiathèque Club de lecture ado Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération