Les cafés littéraires à la médiathèque Club de lecture ado La petite scène Montélimar

La petite scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

À l’occasion des cafés littéraires le club ado ira à la rencontre de Claire Duvivier pour son roman « Entrer dans le monde ». La médiation sera assurée par le comité ados des cafés littéraires.

La petite scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

During the cafés littéraires, the teen club will meet Claire Duvivier for her novel « Entrer dans le monde ». Mediation will be provided by the cafés littéraires teen committee.

Anlässlich der Literaturcafés wird der Teenagerclub Claire Duvivier für ihren Roman « Entrer dans le monde » (In die Welt eintreten) treffen. Die Vermittlung wird vom Teenagerkomitee der Literaturcafés übernommen.

Nell’ambito dei cafés littéraires, il club degli adolescenti incontrerà Claire Duvivier per il suo romanzo « Entrer dans le monde ». La mediazione sarà fornita dal comitato adolescenti dei cafés littéraires.

En el marco de los cafés literarios, el club de adolescentes se reunirá con Claire Duvivier por su novela « Entrer dans le monde ». La mediación correrá a cargo del comité de adolescentes de los cafés literarios.

L’événement Les cafés littéraires à la médiathèque Club de lecture ado Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération