Les Cafés Littéraires Atelier vilain dragon ! Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12 12:30:00

2025-10-12

En compagnie de l’illustrateur François Soutif, réalisez une carte en pop-up à déplier ou replier pour faire apparaître ou enfermer un dragon féroce prêt à vous croquer inspiré de son album « Le chevalier à reculons ».

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

In the company of illustrator François Soutif, create a pop-up card that can be unfolded or folded to reveal or enclose a ferocious dragon ready to bite you, inspired by his album « Le chevalier à reculons ».

German :

Gestalten Sie gemeinsam mit dem Illustrator François Soutif eine Pop-up-Karte, die Sie auf- und zuklappen können, um einen wilden Drachen, der bereit ist, Sie zu zerbeißen, erscheinen zu lassen oder einzusperren, inspiriert von seinem Album « Le chevalier à reculons » (Der Ritter im Rückwärtsgang).

Italiano :

In compagnia dell’illustratore François Soutif, create un biglietto pop-up che potete dispiegare o piegare per rivelare o racchiudere un feroce drago pronto a mordervi, ispirato al suo album « Le chevalier à recul ».

Espanol :

En compañía del ilustrador François Soutif, cree una tarjeta pop-up que podrá desplegar o plegar para revelar o encerrar a un feroz dragón dispuesto a morderle, inspirado en su álbum « Le chevalier à recul ».

