Les Cafés Littéraires Bébé Bouquine au Musée d’Art Contemporain Place Provence Montélimar mercredi 15 octobre 2025.

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

2025-10-15

Dans le cadre des Cafés littéraires et de l’exposition de Margaux Othats, illustratrice jeunesse, le Bébé Bouquine s’invite au Musée ! Faites le plein d’histoires et comptines pour les tout-petits !

Place Provence Musée d’art contemporain de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

As part of the Cafés littéraires and the exhibition by children’s illustrator Margaux Othats, Bébé Bouquine is coming to the Museum! Fill up on stories and rhymes for toddlers!

German :

Im Rahmen der Literaturcafés und der Ausstellung der Kinderbuchillustratorin Margaux Othats lädt das Bébé Bouquine ins Museum ein! Tanken Sie Geschichten und Reime für Kleinkinder!

Italiano :

Nell’ambito dei Cafés littéraires e della mostra dell’illustratrice per bambini Margaux Othats, Bébé Bouquine arriva al Museo! Fate il pieno di storie e filastrocche per i vostri piccoli!

Espanol :

En el marco de los Cafés literarios y de la exposición de la ilustradora infantil Margaux Othats, ¡llega al Museo Bébé Bouquine! Cargue a sus pequeños de cuentos y canciones infantiles

