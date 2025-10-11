Les cafés littéraires Rencontre croisée avec Julien D’Abrigeon Médiathèque Intercommunale Montélimar

Les cafés littéraires Rencontre croisée avec Julien D’Abrigeon Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 11 octobre 2025.

Les cafés littéraires Rencontre croisée avec Julien D’Abrigeon

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Parcours musical autour du roman de Julien D’Abrigeon « Qui tombe des étoiles » qui met en scène les aspirations et les chutes de nombreux personnages. Une playlist évoquant les passages marquants du roman accompagnera la rencontre.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

A musical tour based on Julien D’Abrigeon’s novel « Qui tombe des étoiles », which features the aspirations and downfalls of numerous characters. A playlist evoking the novel’s key passages will accompany the event.

German :

Musikalischer Rundgang zu Julien D’Abrigeons Roman « Qui tombe des étoiles », in dem es um die Sehnsüchte und Abstürze zahlreicher Figuren geht. Eine Playlist, die an die markanten Passagen des Romans erinnert, wird die Veranstaltung begleiten.

Italiano :

Un viaggio musicale intorno al romanzo di Julien D’Abrigeon « Qui tombe des étoiles », che presenta le aspirazioni e le cadute di diversi personaggi. Una playlist che evoca i passaggi chiave del romanzo accompagnerà l’evento.

Espanol :

Un viaje musical en torno a la novela de Julien D’Abrigeon « Qui tombe des étoiles », que presenta las aspiraciones y caídas de varios personajes. Una lista de reproducción que evoca los pasajes clave de la novela acompañará el evento.

