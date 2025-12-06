Les cafés numériques Compose ta musique avec l’IA Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence
Les cafés numériques Compose ta musique avec l’IA Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence samedi 6 décembre 2025.
Les cafés numériques Compose ta musique avec l’IA
Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 10:00:00
2025-12-06
Un atelier interactif pour les musiciens en herbe et les curieux du son.
Les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l’intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux.
Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 76 74 mediatheque.beaumont@valenceromansagglo.fr
English :
An interactive workshop for budding musicians and those curious about sound.
Our digital mediators invite you to explore the world of artificial intelligence through a series of friendly, interactive encounters.
German :
Ein interaktiver Workshop für angehende Musiker und neugierige Klangforscher.
Die digitalen Mediatoren laden Sie ein, die Welt der künstlichen Intelligenz in interaktiven und geselligen Treffen zu erkunden.
Italiano :
Un laboratorio interattivo per musicisti in erba e curiosi del suono.
I mediatori digitali vi invitano a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di incontri interattivi e amichevoli.
Espanol :
Un taller interactivo para músicos en ciernes y curiosos del sonido.
Los mediadores digitales te invitan a explorar el mundo de la inteligencia artificial a través de una serie de encuentros interactivos y amistosos.
L’événement Les cafés numériques Compose ta musique avec l’IA Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-07 par Valence Romans Tourisme