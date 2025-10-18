Les cafés numériques IA et avenir du travail Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Les cafés numériques IA et avenir du travail Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 18 octobre 2025.

Les cafés numériques IA et avenir du travail

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 15:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Comment l’IA va-t-elle transformer nos métiers ? Échangeons autour des perspectives et des défis.



Les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l’intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

English :

How will AI transform our businesses? Let’s discuss the prospects and challenges.



Our digital mediators invite you to explore the world of artificial intelligence through a series of friendly, interactive encounters.

German :

Wie wird KI unsere Berufe verändern? Tauschen wir uns über Perspektiven und Herausforderungen aus.



Die digitalen Mediatoren laden Sie ein, die Welt der künstlichen Intelligenz in interaktiven und geselligen Treffen zu erkunden.

Italiano :

Come l’IA trasformerà le nostre aziende? Discutiamo le prospettive e le sfide.



I mediatori digitali vi invitano a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di incontri interattivi e amichevoli.

Espanol :

¿Cómo transformará la IA nuestros negocios? Analicemos las perspectivas y los retos.



Los mediadores digitales le invitan a explorar el mundo de la inteligencia artificial a través de una serie de encuentros interactivos y amistosos.

L’événement Les cafés numériques IA et avenir du travail Valence a été mis à jour le 2025-10-07 par Valence Romans Tourisme