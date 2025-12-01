Les cafés numériques IA et environnement Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Les cafés numériques IA et environnement

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 15:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Quel est l’impact écologique de l’IA ? Peut elle aider à protéger la planète ?



Les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l’intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

English :

What is the ecological impact of AI? Can it help protect the planet?



Our digital mediators invite you to explore the world of artificial intelligence through interactive and friendly encounters.

German :

Welche ökologischen Auswirkungen hat die KI? Kann sie dabei helfen, den Planeten zu schützen?



Die digitalen Mediatoren laden Sie ein, die Welt der künstlichen Intelligenz in interaktiven und geselligen Treffen zu erkunden.

Italiano :

Qual è l’impatto ecologico dell’IA? Può aiutare a proteggere il pianeta?



I mediatori digitali vi invitano a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di eventi interattivi e di facile accesso.

Espanol :

¿Cuál es el impacto ecológico de la IA? ¿Puede ayudar a proteger el planeta?



Los mediadores digitales le invitan a explorar el mundo de la inteligencia artificial a través de una serie de eventos interactivos y de fácil manejo.

L’événement Les cafés numériques IA et environnement Valence a été mis à jour le 2025-10-07 par Valence Romans Tourisme