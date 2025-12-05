Les cafés numériques IA utilités et limites Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
vendredi 5 décembre 2025.
Les cafés numériques IA utilités et limites
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-05 15:30:00
fin : 2025-12-05 15:30:00
2025-12-05
Découvrez ce qu’est l’IA, son utilité et ses limites.
Les médiateurs numériques vous invitent ce trimestre à explorer le monde de l’intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux, accessibles dès 12 ans.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
English :
Find out what AI is, what it can do and what its limits are.
This quarter, our digital mediators invite you to explore the world of artificial intelligence through a series of friendly, interactive encounters, accessible to people aged 12 and over.
German :
Erfahren Sie, was KI ist, wozu sie dient und wo ihre Grenzen liegen.
Die digitalen Mediatoren laden Sie in diesem Quartal dazu ein, die Welt der künstlichen Intelligenz in interaktiven und geselligen Treffen zu erkunden, die ab 12 Jahren zugänglich sind.
Italiano :
Scoprite cos’è l’IA, a cosa può servire e quali sono i suoi limiti.
Questo trimestre, i nostri mediatori digitali vi invitano a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di eventi interattivi e di facile utilizzo, aperti a chiunque abbia almeno 12 anni.
Espanol :
Descubra qué es la IA, para qué puede utilizarse y cuáles son sus límites.
Este trimestre, nuestros mediadores digitales te invitan a explorar el mundo de la inteligencia artificial a través de una serie de eventos interactivos y fáciles de usar, abiertos a cualquier persona mayor de 12 años.
