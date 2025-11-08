Les cafés numériques Les biais et dangers de l’IA Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence

Les cafés numériques Les biais et dangers de l’IA

Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 10:00:00

2025-11-08

Peut-on croire à tout ce que l’IA génère ? Décryptage des biais, fakes news et limites actuelles.



Les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l’intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux.

Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 76 74 mediatheque.beaumont@valenceromansagglo.fr

English :

Can we believe everything AI generates? Deciphering biases, fake news and current limits.



Our digital mediators invite you to explore the world of artificial intelligence through a series of friendly, interactive encounters.

German :

Kann man alles glauben, was die KI hervorbringt? Entschlüsselung von Verzerrungen, Fake News und aktuellen Grenzen.



Die digitalen Mediatoren laden Sie ein, die Welt der künstlichen Intelligenz in interaktiven und geselligen Treffen zu erkunden.

Italiano :

Possiamo credere a tutto ciò che l’IA genera? Decifrare pregiudizi, fake news e limiti attuali.



I nostri mediatori digitali vi invitano a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di eventi interattivi e di facile accesso.

Espanol :

¿Podemos creernos todo lo que genera la IA? Descifrando prejuicios, noticias falsas y límites actuales.



Nuestros mediadores digitales le invitan a explorar el mundo de la inteligencia artificial a través de una serie de eventos interactivos y de fácil uso.

