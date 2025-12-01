Les cafés numériques L’IA dans les loisirs et jeux vidéo Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Les cafés numériques L’IA dans les loisirs et jeux vidéo

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 15:00:00

Date(s) :

2025-12-20

IA et création artistique, IA et cinéma faisons le tour des divertissements de demain.



Les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l’intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

English :

AI and artistic creation, AI and cinema: let’s take a tour of tomorrow’s entertainment.



Our digital mediators invite you to explore the world of artificial intelligence through interactive and convivial encounters.

German :

KI und Kunstschaffen, KI und Film: Werfen wir einen Blick auf die Unterhaltung von morgen.



Die digitalen Mediatoren laden Sie ein, die Welt der künstlichen Intelligenz in interaktiven und geselligen Treffen zu erkunden.

Italiano :

AI e creazione artistica, AI e cinema: diamo uno sguardo all’intrattenimento di domani.



I nostri mediatori digitali vi invitano a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di eventi interattivi e di facile fruizione.

Espanol :

IA y creación artística, IA y cine: echemos un vistazo al entretenimiento del mañana.



Nuestros mediadores digitales le invitan a explorar el mundo de la inteligencia artificial a través de una serie de eventos interactivos de fácil manejo.

L’événement Les cafés numériques L’IA dans les loisirs et jeux vidéo Valence a été mis à jour le 2025-10-07 par Valence Romans Tourisme