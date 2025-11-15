Les cafés numériques L’IA pour apprendre Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Les cafés numériques L’IA pour apprendre

L’IA pour progresser en langues, en histoire, en culture générale astuces et outils.



Les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l’intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux.

English :

AI for progress in languages, history and general knowledge: tips and tools.



Our digital mediators invite you to explore the world of artificial intelligence through interactive and friendly encounters.

German :

KI für Fortschritte in Sprachen, Geschichte und Allgemeinbildung: Tipps und Tools.



Die digitalen Mediatoren laden Sie ein, die Welt der künstlichen Intelligenz in interaktiven und geselligen Treffen zu erkunden.

Italiano :

L’intelligenza artificiale per il progresso nelle lingue, nella storia e nella conoscenza generale: suggerimenti e strumenti.



I mediatori digitali vi invitano a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di eventi interattivi e di facile utilizzo.

Espanol :

IA para el progreso en idiomas, historia y cultura general: consejos y herramientas.



Los mediadores digitales le invitan a explorar el mundo de la inteligencia artificial a través de una serie de eventos interactivos y fáciles de usar.

