Les Cafés philo, le rdv des 20 ans et + Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Les Cafés philo, le rdv des 20 ans et + Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage mardi 25 novembre 2025.
Les Cafés philo, le rdv des 20 ans et +
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 17:30:00
fin : 2025-11-25 19:30:00
Date(s) :
2025-11-25
De la philo pour tous à La Médiathèque La Malle d’Allionis…
.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
English :
Philosophy for all at La Médiathèque La Malle d’Allionis…
German :
Philo für alle in der Mediathek La Malle d’Allionis…
Italiano :
Filosofia per tutti alla biblioteca multimediale La Malle d’Allionis…
Espanol :
Filosofía para todos en la biblioteca multimedia La Malle d’Allionis…
L’événement Les Cafés philo, le rdv des 20 ans et + Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage