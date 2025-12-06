Les cagettes de Noël Salle du préau 2 Gaillan-en-Médoc

Les cagettes de Noël

Salle du préau 2 2 Rue de l’Hôtel de ville Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

L’Office de Tourisme Médooc-Vignoble vous informe

l’Association A Ta Touche, vous propose les cagettes de Noël. Venez découvrir ce que se créé et se propose près de chez vous des produits locaux, livres et savoir-faire.

Samedi à 15h, Jean-Paul Videau, peintre et écrivain, viendra vous conter les histoires des hommes de l’eau. Cette lecture sera suivi d’un goûter espagnol. .

Salle du préau 2 2 Rue de l’Hôtel de ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 95 76 26 contact.atatouche@gmail.com

L'événement Les cagettes de Noël Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2025-11-25