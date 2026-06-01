Les caisses à savon Bertaucourt-Epourdon
Les caisses à savon Bertaucourt-Epourdon samedi 27 juin 2026.
Bertaucourt-Epourdon
Les caisses à savon
Bertaucourt-Epourdon Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous le samedi 7 juin à partir de 9h30 pour la 2ème édition des caisses à savon de Bertaucourt-Epourdon.
Animation à 20h00 feu de la Saint-Jean
Buvette et restauration sur place.
Le prix est de 10€ par caisse.
L’inscription se termine le 20 juin 2026 par mail comitefetesbertaucourt@gmail.com ou par téléphone au 06 10 88 48 08.
Rendez-vous le samedi 7 juin à partir de 9h30 pour la 2ème édition des caisses à savon de Bertaucourt-Epourdon.
Animation à 20h00 feu de la Saint-Jean
Buvette et restauration sur place.
Le prix est de 10€ par caisse.
L’inscription se termine le 20 juin 2026 par mail comitefetesbertaucourt@gmail.com ou par téléphone au 06 10 88 48 08. .
Bertaucourt-Epourdon 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 88 48 08 comitefetesbertaucourt@gmail.com
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English :
Join us on Saturday June 7 from 9:30 am for the 2nd edition of the Bertaucourt-Epourdon soapboxes.
Entertainment at 8:00 pm: Saint-Jean bonfire
Refreshments and catering on site.
Price: 10? per case.
Registration closes on June 20, 2026 by e-mail: comitefetesbertaucourt@gmail.com or by phone 06 10 88 48 08.
L’événement Les caisses à savon Bertaucourt-Epourdon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cœur de Picard