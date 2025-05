Les caisses à savon en folie – Einville-au-Jard, 1 juin 2025 10:00, Einville-au-Jard.

Meurthe-et-Moselle

Les caisses à savon en folie Einville au Jard Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

4 ème édition des caisses à savon à Einville au Jard le dimanche 1er juin!

De 10h à 18h toute la journée profitez d’ animations et de petites restauration non-stop.

Rires assurés ! Entrée gratuite. Renseignements par téléphone auprès de l’association au fil du cœur.Tout public

Einville au Jard

Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 52 87 29 85 aufilducoeu54@gmail.com

English :

4th edition of the soapboxes at Einville au Jard on Sunday June 1!

From 10 a.m. to 6 p.m. all day long, enjoy non-stop entertainment and snacks.

Laughter guaranteed! Free admission. Information by telephone from the association au fil du c?ur.

German :

4. Ausgabe der Seifenkisten in Einville au Jard am Sonntag, den 1. Juni!

Von 10 bis 18 Uhr können Sie den ganzen Tag über von Animationen und kleinen Snacks profitieren.

Lachen ist garantiert! Der Eintritt ist frei. Telefonische Auskünfte bei der Association au fil du c?ur.

Italiano :

quarta edizione delle soapbox a Einville au Jard domenica 1 giugno!

Dalle 10.00 alle 18.00 per tutto il giorno, intrattenimento e spuntini non-stop.

Risate garantite! Ingresso libero. Informazioni telefoniche presso l’associazione au fil du c?ur.

Espanol :

¡4ª edición de las soapboxes en Einville au Jard el domingo 1 de junio!

De 10.00 a 18.00 horas, durante todo el día, disfrute sin parar de animaciones y aperitivos.

¡Risas garantizadas! Entrada gratuita. Información por teléfono en la asociación au fil du cœur.

L’événement Les caisses à savon en folie Einville-au-Jard a été mis à jour le 2025-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS