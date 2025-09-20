LES CALADESQUES Assas

LES CALADESQUES Assas samedi 20 septembre 2025.

LES CALADESQUES

Assas Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le collectif d’artistes Assadins organise les 20 et 21 septembre la 3ᵉ édition des Caladesques, exposition de peintures, dessins et photographies dans les rues et jardins des Casernes et de la Calade.

Assas 34820 Hérault Occitanie +33 4 99 62 22 00 mairie@assas.fr

English :

On September 20 and 21, the Assadins artists? collective organizes the 3rd edition of the Caladesques, an exhibition of paintings, drawings and photographs in the streets and gardens of the Casernes and Calade.

German :

Das Künstlerkollektiv Assadins organisiert am 20. und 21. September die dritte Ausgabe der Caladesques, eine Ausstellung von Gemälden, Zeichnungen und Fotografien in den Straßen und Gärten der Kasernen und der Calade.

Italiano :

Il 20 e 21 settembre, il collettivo di artisti Assadins organizza la terza edizione di Caladesques, una mostra di dipinti, disegni e fotografie nelle strade e nei giardini di Casernes e Calade.

Espanol :

Los días 20 y 21 de septiembre, el colectivo de artistas Assadins organiza la 3ª edición de las Caladesques, una exposición de pinturas, dibujos y fotografías en las calles y jardines de Casernes y Calade.

