Les Caladesques, Journées Artistiques d’Assas Rue de la Calade Assas

Les Caladesques, Journées Artistiques d’Assas 20 et 21 septembre Rue de la Calade Hérault

Gratuit. Visite libre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les Caladesques – 3ᵉ édition

Organisée par le Collectif d’artistes assadins, cette exposition en plein air met à l’honneur peintures, dessins et photographies dans le cadre médiéval des rues des Casernes et de la Calade, ainsi que dans plusieurs jardins privatifs attenants, les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

19 artistes d’Assas, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales vous présentent leurs œuvres, dans une ambiance éclectique allant du figuratif au manga, du surréalisme à l’abstrait, du portrait de voyage aux scènes de vie.

Poésie et déambulation

L’association Jeu de mots SBS accompagne cette balade artistique par une série de poèmes inspirés des œuvres exposées, déclamés lors de lectures déambulatoires sur les stands.

Moments musicaux à ne pas manquer :

Samedi 20 à 12h : Vernissage sur la placette devant la tour médiévale, accompagné par les chants du Chœur d’Assas.

Dimanche 21 à 12h : Concert-chorale sur le parvis de l’église avec le groupe vocal Lo Cocut, qui interprète en occitan des chants traditionnels pleins de bonne humeur

Buvette sur place tout le week-end, tenue par Café Pointu et Le Comptoir d’Assas.

En cas d’intempéries (vent fort ou pluie), l’événement se tiendra dans l’église Saint-Martial.

Rue de la Calade Rue de la Calade 34820 Assas Assas 34820 Hérault Occitanie

© Les Caladesques