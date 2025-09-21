Les Calbanons de la Cafrine à cœur ouvert Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L’Eperon

Réservation au 0692 69 31 17

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Avec la Maison des associations et les associations de Grands-Bois

Venez vivre une expérience inoubliable au cœur des Calbanons de la Cafrine à Saint-Pierre, un lieu mythique et chargé d’histoire. Au programme, la salle d’exposition « Mémoires de Grands-Bois », la vitrine artisanale, le jardin de plantes médicinales, le cachalot pédagogique, les box associatifs, …

Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre L'Eperon 97410 La Réunion 0262 32 62 20 0692 69 31 17

Pascal Laude