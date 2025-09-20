Les calculatrices, femmes de l’ombre Muséum Henri-Lecoq Clermont-Ferrand

Les calculatrices, femmes de l’ombre Muséum Henri-Lecoq Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Les calculatrices, femmes de l’ombre 20 et 21 septembre Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Participez à cet atelier-animation autour des machines à calculer mécaniques des collections du Muséum, et du rôle des femmes dans l’histoire du calcul !

Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

